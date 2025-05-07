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08:05, 7 мая 2025Силовые структуры

Деятельность чешской организации «Фонд 19/29» признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность чешской НПО «Фонд 19/29»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность чешской неправительственной организации (НПО) «Фонд 19/29» в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фонд был создан в июле 2015 года для продолжения деятельности российской некоммерческой организации «Фонд поддержки расследовательской журналистики — Фонд 19/29» и вошел в «Глобальную сеть журналистов-расследователей» из США, деятельность которой также признана нежелательной в России. Также известно, что НПО сотрудничает с нежелательной украинской организацией «Сетевое объединение журналистов расследователей».

В Генпрокуратуре отметили, что цели фонда — по его уставу — заключаются в обеспечении условий для беспрепятственной работы журналистов и оказании им помощи в расследованиях, однако на деле НПО сосредоточена на очернении России.

Ранее сообщалось, что ГП признала нежелательной в России деятельность итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia.

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