Итальянскую организацию признали нежелательной в России

ГП признала нежелательной в РФ НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia

В России нежелательной признана деятельность итальянской неправительственной организации (НПО) Comunità dei Russi Liberi in Italia. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России (ГП).

По данным ведомства, организация была создана в 2021 году россиянами, живущими в Италии. Ее члены организуют антироссийские митинги, манифестации и привлекают граждан Италии к якобы систематическим нарушениям в России прав и свобод.

НПО собирает деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сотрудничает с легионом «Свобода России» (организация признана в России террористической).

Ранее ГП признала нежелательной деятельность французской организации Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, распространяющей фейки о специальной военной операции (СВО) и агитирующей против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.