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07:00, 7 мая 2025Ценности

Джейсона Момоа на новых фото описали в сети фразой «стал несексуальным»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Внешность американского актера Джейсона Момоа на новых фото описали в сети фразой «стал несексуальным». Соответствующая публикация появилась на странице издания Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Папарацци сняли 45-летнего артиста во время прогулки по Нью-Йорку. Он предстал перед камерой в черной майке-алкоголичке, темно-синих джинсах с подворотами и шляпе-котелке. Также звезда фильма «Аквамен» дополнил образ коричневыми ботинками с зауженными носами и ремнем оранжевого оттенка.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Стал таким несексуальным, что с ним случилось?», «Шляпа — это ***», «Шляпа — точно нет», «Он думает, что стильный», «Ужасный образ», «Шляпа заставила меня смеяться», «Парень, повзрослей», — заявили юзеры.

Ранее в мае новая возлюбленная Момоа американская актриса Адриа Архона без штанов снялась для журнала C Magazine.

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