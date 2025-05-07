Экс-солистка «Ленинграда» рассказала о лечении редкого заболевания

Певица Вокс рассказала о положительной динамике в лечении редкого заболевания

Певица Алиса Вокс, известная по участию в группе «Ленинград», поделилась положительными результатами лечения редкого заболевания крови. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Артистка поделилась результатами анализов. «Господь сотворил для меня огромное чудо! Больше девяти лет я ждала этого дня!» — написала она, добавив, что ей «хочется орать на весь мир» от счастья.

Ранее Алиса Вокс обратилась к лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову с предложением примириться и записать совместный трек.