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23:06, 7 мая 2025Бывший СССР

Экс-советник офиса Зеленского сделал неожиданное заявление о трехдневном перемирии

Арестович заявил, что Киев поддержит предложенное Россией трехдневное перемирие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Алексей Арестович

Алексей Арестович . Фото: Globallookpress.com

Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в беседе с журналисткой Юлией Латыниной (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) сделал неожиданное заявление о трехдневном перемирии, которое Россия предложила Украине с 8 по 10 мая в честь Дня Победы. По его словам, Киев поддержит эту инициативу.

Политик отметил, что «уже пришло боевое распоряжение по войскам, и нашим, и российским». Откуда у него такая информация, Арестович не уточнил.

Ранее экс-советник заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве 9 мая будет означать окончание мирного трека. Он добавил, что если удара по Москве не будет, то мирный вектор развития событий сохранится. Однако, по словам политика, все упирается в уход президента Украины Владимира Зеленского со своего поста.

Вот это да!
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