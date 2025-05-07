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09:01, 7 мая 2025Ценности

Елена Летучая в трусах залезла на коня

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летнюю знаменитость запечатлели верхом на коне под открытым небом. Она залезла на него в кроп-топе, завязанном на груди, и крошечных трусах. Также ведущая распустила волосы и надела на руку браслет и кольцо.

Когда и где именно был сделан данный кадр, Летучая не уточнила.

В апреле Елена Летучая показала фигуру в крошечном бикини во время отдыха на Мальдивах.

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