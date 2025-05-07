Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:58, 7 мая 2025Мир

Еще один истребитель упал с авианосца США в Красное море

CNN: Еще один истребитель упал с авианосца США в Красное море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Архивное фото. Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Maxwell Higgins / Handout / Reuters

Еще один истребитель, который находился на борту американского авианосца USS Harry S. Truman, упал в Красное море. Об этом проинформировала телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Так, по предварительным данным, причиной данного происшествия могла стать неисправность системы аэрофинишеров на авианосце. По информации журналистов, пилот и стрелок F/A-18 катапультировались. Они получили незначительные травмы.

Это уже второй случай потери истребителя США в Красном море за последнее время. В конце апреля ВМС Штатов сообщили, что F/A-18E упал в воду во время буксировки. СМИ писали, что причиной падения стала атака йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар-Аллах».

Ране хуситы заявили об ударах по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море. Как уточнялось, находящиеся в северной части Красного моря судна были атакованы бесплотными летательными аппаратами.

18 апреля также сообщали о нанесении ударов по авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождавшим их кораблям Военно-морских сил (ВМС) США. Отмечалось, что это была первая атака на авианосец Carl Vinson с момента его прибытия в Аравийское море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия нанесла удары по Пакистану. Исламабад уже ответил противнику и назвал нападение актом войны

    В ГД захотели активизировать проверки газового оборудования в жилых домах

    Москвичей призвали не ждать потепления

    Пожизненно осужденный россиянин попросил смягчить ему наказание

    Первые минуты после мощного взрыва на обогатительной фабрике в Якутии попали на видео

    Россиян предупредили о последствиях за денежные переводы

    На Западе заявили о наращивании сбора разведданных о Гренландии со стороны США

    Момент мощного взрыва в Подмосковье попал на видео

    Российские войска уничтожили в Харькове склады с вооружением НАТО

    В Киеве произошла серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости