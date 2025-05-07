Еще один истребитель упал с авианосца США в Красное море

CNN: Еще один истребитель упал с авианосца США в Красное море

Еще один истребитель, который находился на борту американского авианосца USS Harry S. Truman, упал в Красное море. Об этом проинформировала телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Так, по предварительным данным, причиной данного происшествия могла стать неисправность системы аэрофинишеров на авианосце. По информации журналистов, пилот и стрелок F/A-18 катапультировались. Они получили незначительные травмы.

Это уже второй случай потери истребителя США в Красном море за последнее время. В конце апреля ВМС Штатов сообщили, что F/A-18E упал в воду во время буксировки. СМИ писали, что причиной падения стала атака йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар-Аллах».

Ране хуситы заявили об ударах по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море. Как уточнялось, находящиеся в северной части Красного моря судна были атакованы бесплотными летательными аппаратами.

18 апреля также сообщали о нанесении ударов по авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождавшим их кораблям Военно-морских сил (ВМС) США. Отмечалось, что это была первая атака на авианосец Carl Vinson с момента его прибытия в Аравийское море.