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18:02, 26 апреля 2025Мир

Хуситы заявили о нанесении ударов по американскому авианосцу в Красном море

Йеменские хуситы заявили об ударах по американскому авианосцу Harry Truman
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Maxwell Higgins / Handout / Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударах по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

«В ответ на продолжающуюся ежедневную агрессию США против нашей страны военно-воздушные и военно-морские силы провели совместную операцию против вражеских военных кораблей, возглавляемых американским авианосцем Harry Truman», — сказал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

По его словам, находящиеся в северной части Красного моря судна были атакованы бесплотными летательными аппаратами.

18 апреля хуситы сообщили о нанесении ударов по авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождавшим их кораблям Военно-морских сил (ВМС) США. В сообщении отмечается, что это первая атака на авианосец Carl Vinson с момента его прибытия в Аравийское море.

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