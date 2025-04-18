Хуситы атаковали прибывший в Аравийское море американский авианосец

Хуситы заявили об ударе по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе по авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождавшим их кораблям Военно-морских сил (ВМС) США. Сообщение об этом опубликовал в Telegram представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы [хуситов] провели двойную военную операцию, нанеся удары по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также по находившимся рядом кораблям в Красном и Аравийском морях», — заявил он.

В сообщении отмечается, что это первая атака на авианосец Carl Vinson с момента его прибытия в Аравийское море.

Кроме того, хуситы заявили об успешном сбитии американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper, находившегося в воздушном пространстве Йемена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что атаки на хуситов будут остановлены, когда они прекратят обстрелы военных кораблей США и перестанут представлять угрозу свободе судоходства.