Трамп назвал условия окончания атак на хуситов в Йемене

Трамп: Атаки закончатся, когда хуситы перестанут обстреливать корабли США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут обстреливать корабли США. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Мы бьем по ним каждый день и ночь — все сильнее и сильнее. Их возможности, которые угрожают судоходству и региону, стремительно подвергаются уничтожению», — отметил он.

Американские атаки будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу свободе судоходства, добавил Трамп.

Ранее в Белом доме заявили, что лидеры хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» были устранены в результате ударов Вооруженных сил США по Йемену. До этого стало известно, что позиции хуситов были атакованы американскими силами с воздуха в городе Баракиш в провинции Эль-Джауф.

Ранее хуситы ударили по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море и сбили беспилотник-разведчик MQ-9 над провинцией Дамар.