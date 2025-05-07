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17:19, 7 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала финансирующего террористическую организацию иностранца

В Пензенской области задержали иностранца за помощь террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Пензенской области задержали иностранца, финансирующего террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленник через банковское приложение перевел деньги на карту, которая использовалась для сбора средств, пособником запрещенной в России международной террористической организации.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность 26-летнего иностранца, он задержан. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности и обстоятельства, имеющие значение для следствия.

Ранее сообщалось, что россиянка пойдет под суд за финансирование «Азова».

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