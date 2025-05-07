ФСБ задержала троих украинцев за подготовку теракта около памятника танку Т-34

В Херсонской области ФСБ задержала украинцев за подготовку теракта у памятника

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали троих уроженцев Украины за подготовку теракта около памятника «Танк Т-34» в Каховке. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанные по заданию украинских спецслужб должны были взорвать бомбу около памятника. У них изъяли четыре самодельных взрывных устройства (СВУ) с поражающими элементами, которые были закамуфлированы под фрагменты конструкции танка, и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва.

Ранее стало известно о предотвращении теракта около этого памятника в Каховке.