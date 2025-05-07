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11:49, 7 мая 2025Силовые структуры

В Каховке предотвратили готовившийся Украиной теракт у памятника Т-34

В Херсонской области предотвратили теракт, готовящийся у памятника «Танк Т-34»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ID1974 / Shutterstock / Fotodom  

В Каховке Херсонской области предотвратили теракт, готовившийся спецслужбами Украины у памятника «Танк Т-34». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Задержаны три украинца, при них обнаружили четыре самодельных взрывных устройства (СВУ) с поражающими элементами. Устройства были закамуфлированы под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетических напитков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва. Также у задержанных изъяли четыре электродетонатора и три ручные гранаты.

По данным силовиков, привести в действие СВУ планировали во время митинга с участием жителей города.

Задержанные рассказали, что их завербовали киевские спецслужбы осенью 2024 года.

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