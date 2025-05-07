Готовившие теракт у памятника танку Т-34 украинцы раскрыли подробности вербовки

РИА: Готовящих теракт у танка Т-34 в Херсонской области завербовали осенью

Начало событий в новости В Каховке предотвратили готовившийся Украиной теракт у памятника Т-34

Задержанные ФСБ за подготовку теракта в Херсонской области у памятника «Танк Т-34» в Каховке украинцы признались, что были завербованы киевскими спецслужбами осенью 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ранее они безуспешно пытались подорвать автомобиль с российскими военнослужащими. Кроме того, фигуранты планировали расправиться с одним из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ).

О том, что ФСБ предотвратила готовившийся спецслужбами Украины теракт в Херсонской области стало известно днем 7 мая.