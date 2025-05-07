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11:15, 7 мая 2025Мир

Глава ЕК призвала ускорить вступление Украины в ЕС

Фон дер Ляйен призвала ЕС ускорить процесс вступления Украины в союз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен ускорить процесс вступления Украины в объединение. К этому призвала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности», — заявила глава ЕК.

По ее словам, Евросоюз работает над тем, чтобы «открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году». Фон дер Ляйен добавила, что членство Украины в ЕС станет «величайшей гарантией справедливого и прочного мира».

Ранее глава ЕК заявила, что мирное соглашение по конфликту на Украине должно стать переломным для Европы.

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