Глава ЕК призвала ускорить вступление Украины в ЕС

Фон дер Ляйен призвала ЕС ускорить процесс вступления Украины в союз

Европейский союз (ЕС) должен ускорить процесс вступления Украины в объединение. К этому призвала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности», — заявила глава ЕК.

По ее словам, Евросоюз работает над тем, чтобы «открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году». Фон дер Ляйен добавила, что членство Украины в ЕС станет «величайшей гарантией справедливого и прочного мира».

Ранее глава ЕК заявила, что мирное соглашение по конфликту на Украине должно стать переломным для Европы.