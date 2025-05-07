Мирное соглашение по конфликту на Украине должно стать переломным для Европы. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.
«Справедливый и прочный мир может открыть новую эру процветания для Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности для Европы», — сказала она.
По словам председателя Еврокомиссии, конфликт на Украине в конечном итоге прекратится и то, как он закончится, сформирует наш континент для будущих поколений. Она также подчеркнула, что поддержка Киева со стороны Евросоюза должна заключаться в военной помощи, окончательном отказе от российского топлива и ускорении принятия Украины в объединение.
Ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники ЕС хотят избавиться от фон дер Ляйен из-за ее «токсичности». Утверждается, что ее отставка могла бы разблокировать многие процессы в Евросоюзе, поскольку политика главы ЕК привела к политическому кризису.