Фон дер Ляйен: Мирное соглашение по Украине должно стать переломным для Европы

Мирное соглашение по конфликту на Украине должно стать переломным для Европы. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«Справедливый и прочный мир может открыть новую эру процветания для Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности для Европы», — сказала она.

По словам председателя Еврокомиссии, конфликт на Украине в конечном итоге прекратится и то, как он закончится, сформирует наш континент для будущих поколений. Она также подчеркнула, что поддержка Киева со стороны Евросоюза должна заключаться в военной помощи, окончательном отказе от российского топлива и ускорении принятия Украины в объединение.

Ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники ЕС хотят избавиться от фон дер Ляйен из-за ее «токсичности». Утверждается, что ее отставка могла бы разблокировать многие процессы в Евросоюзе, поскольку политика главы ЕК привела к политическому кризису.