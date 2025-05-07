Кадыров ответил на вопрос о «шайтанах в Киеве»

Глава Чечни Кадыров: Шайтанам в Киеве осталось недолго

Шайтанам в Киеве осталось недолго, с террористами нужно заканчивать. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи слова приводит журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Корреспондент спросил политика, сколько осталось шайтанам в Киеве.

«Недолго, недолго осталось. Всевышний знает, кто это, видит, чем они занимаются. Они преступники, террористы, с террористами надо закончить, как мы закончили в свое время в Чеченской республике», — сказал Кадыров.

На вопрос, будет ли жить Владимир Зеленский, глава Чечни ответил, что «ему лучше не быть».

Ранее Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 25-летием со дня инаугурации. Он вспомнил, что он вместе с первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым присутствовал на инаугурации Владимира Путина.