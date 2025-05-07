Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня инаугурации

Глава Чечни Кадыров поздравил президента Путина с 25-летием со дня инаугурации

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 25-летием со дня инаугурации. Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram-канале.

«За эти годы мы все с вами убедились, что Владимир Владимирович — человек исключительной воли и ответственности, обладающий глубочайшим пониманием политических, экономических и гуманитарных процессов. Именно благодаря его лидерству Россия смогла вернуться в статус великой державы, с которой считаются, которую боятся и уважают», — написал чиновник.

Кадыров вспомнил, что он вместе с первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым присутствовал на инаугурации Владимира Путина. Также он отметил, что особое значение политика главы государства имела для Чеченской Республики.

26 марта 2000 года Владимира Путина избрали президентом России во время досрочных выборов, назначенных Советом Федерации. Официально глава государства вступил в должность 7 мая 2000 года.

С 15 по 17 марта 2024 года прошли выборы президента России, которые завершились победой Путина. Инаугурация на пятый срок состоялась 7 мая.