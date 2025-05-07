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21:23, 7 мая 2025Россия

Кадыров раскрыл итоги встречи с Путиным

Кадыров заявил, что на встрече с Путиным обсудил важные темы и получил поддержку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале раскрыл итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что обсудил с главой государства важные темы и получил поддержку.

Политик подчеркнул, что успехи республики за последние 25 лет стали возможны только благодаря всесторонней поддержке российского лидера, который был лично вовлечен в проблемы региона.

«Мы обсудили ряд важных тем вне протокола — и по каждой получил полное понимание и поддержку», — рассказал Кадыров. Он также поблагодарил Путина за доверие и внимание к чеченскому народу.

Президент России в свою очередь заявил, что глава Чечни может гордиться результатами развития региона.

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