Путин похвалил Кадырова за развитие Чечни

Путин завил, что Кадыров может гордиться результатами развития Чечни

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы», — сказал глава государства.

Президент предложил Кадырову обсудить настоящее положение дел в регионе, а также особо отметил участников специальной военной операции, которые прошли боевую подготовку в Чечне.

В свою очередь глава Чечни заверил Путина, что все поставленные им задачи в зоне спецоперации выполняются с полной отдачей.

Ранее Кадыров ответил на вопрос журналистам, долго ли осталось шайтанам в Киеве. Помимо того, на вопрос, будет ли жить Владимир Зеленский, глава Чечни ответил, что «ему лучше не быть».