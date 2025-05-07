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16:45, 7 мая 2025Моя страна

Краснокнижные растения зацвели в Приамурье

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Wikimedia

В Амурской области зацвели краснокнижные растения — фиолетовые воронковидные цветы пузырницы физалисовой. Об этом сообщает «Порт Амур».

Уточняется, что растения распустились на коллекционном участке редких и охраняемых видов растений филиала Ботанического сада-института ДВО РАН. Это декоративные цветы из семейства пасленовых, которые включены в Красные книги Амурской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Иркутской области, Красноярского края, Кузбасса и Республики Хакасия.

Ранее в Челябинске в городском саду имени Александра Сергеевича Пушкина началось цветение сакуры. Кустарники выпустили первые бутоны, поэтому важно отправиться в сад прямо сейчас.

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