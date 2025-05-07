Краснокнижные растения зацвели в Приамурье

В Амурской области зацвели краснокнижные растения — фиолетовые воронковидные цветы пузырницы физалисовой. Об этом сообщает «Порт Амур».

Уточняется, что растения распустились на коллекционном участке редких и охраняемых видов растений филиала Ботанического сада-института ДВО РАН. Это декоративные цветы из семейства пасленовых, которые включены в Красные книги Амурской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Иркутской области, Красноярского края, Кузбасса и Республики Хакасия.

Ранее в Челябинске в городском саду имени Александра Сергеевича Пушкина началось цветение сакуры. Кустарники выпустили первые бутоны, поэтому важно отправиться в сад прямо сейчас.