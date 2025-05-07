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14:22, 7 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко амнистировал заключенных в честь Дня Победы

Лукашенко подписал закон об амнистии в честь Дня Победы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Об этом сообщает «Пул Первого».

«В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц», — указано в сообщении.

Отмечается, что условием для применения установленной амнистии является полное возмещение ущерба, причиненного преступлением, и положительная характеристика в период отбывания наказания, а применяется закон для несовершеннолетних, беременных женщин, одиноких родителей с детьми до 18 лет, инвалидов I и II групп, лиц, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, а также для получивших ранения или заболевания в период военной службы.

Для тех, кто не попадает под амнистию, срок наказания сокращен частично на 1 год. Как указано в сообщении, амнистия коснется почти восьми тысяч осужденных.

Ранее Лукашенко помиловал 20 граждан, совершивших преступления экстремистской направленности. Сообщалось, что контролировать поведение помилованных после их освобождения будет Министерство внутренних дел республики.

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