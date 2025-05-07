МакSим примерила откровенное свадебное платье

Певица МакSим примерила свадебное платье с глубоким декольте и разрезом до бедра

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) снялась в откровенном свадебном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

41-летняя исполнительница в рамках фотосессии примерила корсетное белое макси-платье отечественного бренда. Предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте, драпировками и разрезом до бедра.

Также знаменитость отказалась от обуви, продемонстрировав педикюр с красным лаком, надела цепочку с крестом на шею и уложила объемными волнами распущенные волосы.

В феврале МакSим сообщила, что работает над созданием фильма, который будет основан на событиях из ее жизни.