Медведчук указал на колониальную зависимость Украины от США из-за ресурсной сделки

Медведчук: Украина оказалась в колониальной зависимости из-за сделки с США

Из-за ресурсной сделки с США, которую заключил президент Украины Владимир Зеленский, Киев оказался в колониальной зависимости от Вашингтона. На это указал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Зеленский и его режим обещают отдать США все, что они попросят, чем демонстрируют свою максимальную лояльность, по факту официально объявляя страну колонией», — говорится в публикации.

Он добавил, что сделка невыгодна с точки зрения экономических интересов Украины, но Зеленский пошел на нее, потому что посчитал единственным способом сохранить свою власть.

Ранее Медведчук заявил о создании новой Руси на территории Украины. По его словам, в результате будущего раздела страны более 75 процентов украинской территории должно войти в состав России.