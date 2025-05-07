Механик из Швейцарии переехал в Россию и начал необычный бизнес

Швейцарец Акерманн переехал в Бурятию и решил показать европейцам красоту Сибири

Механик из Швейцарии Лукас Акерманн семь лет назад переехал в Бурятию и решил начать здесь необычный бизнес — занялся организацией экскурсий в труднодоступные места. Его историю публикует KP.RU.

Иностранец рассказал, что начал путешествовать в Россию около 20 лет назад. В какой-то момент ему настолько полюбилось озеро Байкал и сибирские просторы, что он решил окончательно перебраться на окраину Улан-Удэ.

«У меня был хороший путеводитель на немецком языке. И тогда я подумал: почему бы не заняться туризмом? Так я смогу показать людям из Европы красоту Байкала и Сибири», — поделился Акерманн.

Решение о переезде швейцарец принимал около десяти лет, а семь лет назад, оформив все документы, окончательно переехал в Бурятию, купив участок в поселке Тулунжа и построив дом.

Сейчас иностранец организует уникальные экскурсии по труднодоступным местам Бурятии на своем специально оборудованном КамАЗе. «Я вожу туда, куда другие не могут — где нет дорог, где нужно переправляться через реки», — объяснил он, отметив, что заработка вполне хватает ему на жизнь, и что работа в России приносит ему настоящее удовольствие.

Ранее сообщалось, что приехавший в Россию немец потерял дар речи от некоторых вещей в стране. Больше всего его удивило количество храмов на территории страны.