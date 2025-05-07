Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
08:51, 7 мая 2025Моя страна

Механик из Швейцарии переехал в Россию и начал необычный бизнес

Швейцарец Акерманн переехал в Бурятию и решил показать европейцам красоту Сибири
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Механик из Швейцарии Лукас Акерманн семь лет назад переехал в Бурятию и решил начать здесь необычный бизнес — занялся организацией экскурсий в труднодоступные места. Его историю публикует KP.RU.

Иностранец рассказал, что начал путешествовать в Россию около 20 лет назад. В какой-то момент ему настолько полюбилось озеро Байкал и сибирские просторы, что он решил окончательно перебраться на окраину Улан-Удэ.

«У меня был хороший путеводитель на немецком языке. И тогда я подумал: почему бы не заняться туризмом? Так я смогу показать людям из Европы красоту Байкала и Сибири», — поделился Акерманн.

Решение о переезде швейцарец принимал около десяти лет, а семь лет назад, оформив все документы, окончательно переехал в Бурятию, купив участок в поселке Тулунжа и построив дом.

Сейчас иностранец организует уникальные экскурсии по труднодоступным местам Бурятии на своем специально оборудованном КамАЗе. «Я вожу туда, куда другие не могут — где нет дорог, где нужно переправляться через реки», — объяснил он, отметив, что заработка вполне хватает ему на жизнь, и что работа в России приносит ему настоящее удовольствие.

Ранее сообщалось, что приехавший в Россию немец потерял дар речи от некоторых вещей в стране. Больше всего его удивило количество храмов на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область

    В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Трамп назвал глупое решение Запада в отношении России

    Популярный стример провалился сквозь потолок в своем доме

    В США рассказали о новой проблеме МБР Sentinel

    Сумма вменяемой генералу Кузнецову взятки выросла до 80 миллионов рублей

    Елена Летучая в трусах залезла на коня

    Индия заявила о готовности ответить на любые действия Пакистана

    В столице региона России после атаки ВСУ отменили занятия в школах, детсадах и вузах

    Популярная российская сеть магазинов займется продажей водки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости