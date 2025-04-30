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08:58, 30 апреля 2025Моя страна

Приехавший в Россию немец потерял дар речи от некоторых вещей в стране

Инженер из Баварии Мартин о России: Я все ждал, когда начнется мрак
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Из Германии да в Россию / dzen.ru

Уроженец Германии, который ведет блог о России, пригласил в страну своего знакомого — инженера из Баварии Мартина, чтобы показать ему, что здесь все не так, как рассказывает им местная пресса. На блог иностранца в «Дзен» под названием «Из Германии да в Россию» обратил внимание телеканал «Царьград».

Автор блога Филипп решил удивить своего друга, и тот действительно потерял дар речи от некоторых вещей, когда приехал по приглашению в Россию. «Я все ждал, когда начнется мрак, о котором у нас пишут. Но видел только ухоженные города, улыбчивых людей и невероятное количество храмов», — отметил иностранец.

Первой точкой «полного погружения» в российские традиции стал Владимир. Далее приятели отправились в Суздаль, Боголюбово, Юрьев-Польский, и на второй день путешествия Мартин заметно притих: «Он все время смотрел в окно, — делится Филипп, — говорил: люди живут, улыбаются, дома… А где разруха?» Особенно Мартина поразило количество монастырей. Он отметил, что в Германии церкви закрываются, а в России они фактически на каждом шагу. Кроме того, он удивился, что люди ходят в них молиться, а не просто посмотреть, как в музей.

«Мой друг как будто потерял всю прежнюю картину мира. Не спорил, не убеждал — просто смотрел и молчал», — подытожил Филипп.

Ранее голландец Махил Снейп, который переехал в Россию, назвал главные плюсы местных дач и захотел собственный участок за городом.

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