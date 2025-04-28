Переехавший в Россию голландец назвал главные плюсы местных дач

Голландец Махил Снейп, который переехал в Россию, назвал главные плюсы местных дач и захотел собственный участок за городом. Об этом он рассказал в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он часто ездит на дачу к теще вместе с семьей. Там всегда есть свежие фрукты и овощи, а также возможность сходить в баню и пожарить шашлыки. Поэтому европеец загорелся мечтой купить собственную дачу с огородом и садом.

Снейп отметил, что ему нравится проводить время с семьей у костра. Также блогер добавил, что хотел бы участок у реки или озера.

Ранее этот же блогер отправился в республику Коми и описал поездку в этот регион словами «самое захватывающее приключение в жизни». Европеец посетил плато Маньпупунер, которое славится живописным комплексом из семи останцев высотой десятки метров.