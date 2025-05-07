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11:43, 7 мая 2025Мир

Мерц ответил на вопрос о поставках ракет Taurus ВСУ

Канцлер ФРГ Мерц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus ВСУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках крылатых дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). Произошло это в ходе одного из своих первых интервью на посту главы правительства телеканалу ZDF.

В частности, на прямой вопрос о поставках ракет Мерц лишь сказал, что президент Украины Владимир Зеленский «может на него положиться». Он также подчеркнул, что по вопросу кризиса он будет действовать в координации с Францией и Великобританией.

«Я буду добиваться, чтобы мы действовали сообща. Все, что мы делаем, должно делаться сообща и заранее обговариваться. Это хороший формат. И если мы сможем привлечь Польшу, то будет еще лучше», — сказал канцлер.

Ранее Мерц призвал администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от критики внутренней политики ФРГ. Таким образом политик отреагировал на критику со стороны государственного секретаря Марко Рубио в связи с признанием партии «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией. По словам канцлера, у него «было ощущение, что Америка может очень четко различать экстремистские партии и партии политического центра».

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