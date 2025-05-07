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10:45, 7 мая 2025Мир

Новый канцлер Германии ответил на критику со стороны США

Мерц призвал США отказаться от критики внутренней политики Германии
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство США отказаться от критики внутренней политики ФРГ. С таким заявлением он выступил в интервью ZDF.

«Я бы призвал американское правительство оставить внутреннюю политику Германии как внутреннюю и воздержаться от этих политических наблюдений», — заявил Мерц.

Таким образом политик отреагировал на критику в связи с признанием партии «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией. По словам Мерца, у него «было ощущение, что Америка может очень четко различать экстремистские партии и партии политического центра».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отреагировал на признание АдГ экстремистской партией, назвав немецкую демократию «замаскированной тиранией».

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