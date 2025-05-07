Новый канцлер Германии ответил на критику со стороны США

Мерц призвал США отказаться от критики внутренней политики Германии

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство США отказаться от критики внутренней политики ФРГ. С таким заявлением он выступил в интервью ZDF.

«Я бы призвал американское правительство оставить внутреннюю политику Германии как внутреннюю и воздержаться от этих политических наблюдений», — заявил Мерц.

Таким образом политик отреагировал на критику в связи с признанием партии «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией. По словам Мерца, у него «было ощущение, что Америка может очень четко различать экстремистские партии и партии политического центра».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отреагировал на признание АдГ экстремистской партией, назвав немецкую демократию «замаскированной тиранией».