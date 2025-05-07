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20:05, 7 мая 2025Россия

Момент уничтожения дрона в подмосковном городе сняли на видео

Появилось видео с моментом уничтожения дрона ВСУ в подмосковном Домодедово
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео момент уничтожения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном Домодедово. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден летящий в небе беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В один момент он взрывается.

«Красавцы!» — прокомментировал произошедшее автор видео.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении двух беспилотников, которые летели на столицу. По его словам, уничтожить дроны удалось при помощи систем противовоздушной обороны Минобороны России. Он также отметил, что на месте падения обломком работают специалисты экстренных служб.

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