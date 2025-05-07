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19:48, 7 мая 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

Собянин: Пресечена попытка атаки еще двух БПЛА, направленных на Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Мосĸва»

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву, сбили. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, уничтожить беспилотники удалось при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Он также отметил, что на месте падения обломком работают специалисты экстренных служб.

Какой-либо иной информации градоначальник не предоставил.

В этот же день стало известно, что в подмосковном городе Раменское объявили воздушную опасность. Затем Telegram-канал Shot сообщил о сбитом в городе беспилотном летательном аппарате Вооруженных сил Украины. Информацию об этом подтвердил Собянин, при этом не уточнив, где конкретно упал БПЛА.

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