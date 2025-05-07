В одном из городов Подмосковья объявили воздушную опасность

В подмосковном Раменском объявили воздушную опасность

В подмосковном городе Раменское объявили воздушную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале «Радар Раменское».

«Внимание! Существует воздушная опасность! Будьте внимательны, ждите дополнительной информации. Избегайте открытой местности», — говорится в сообщении.

Тем, кого тревога застала на улице, власти посоветовали зайти в ближайшее здание или любое другое подходящее укрытие. Находящимся дома порекомендовали отойти от окон и переместиться в подвалы или центральные части зданий.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Накануне Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором запечатлен пролет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над городом Раменское в Московской области. Через несколько минут дрон был сбит системой противовоздушной обороны.