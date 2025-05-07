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17:12, 7 мая 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

Собянин заявил об отражении атаки БПЛА, летевшего на Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото Алексей Никольский/ РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на столицу. Соответствующий пост градоначальник разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник удалось сбить при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил мэр столицы.

Каких-либо других подробностей он не сообщил.

В этот же день стало известно, что в подмосковном городе Раменское объявили воздушную опасность. Затем Telegram-канал Shot сообщил о сбитом в городе беспилотном летательном аппарате Вооруженных сил Украины.

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