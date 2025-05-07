Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

Собянин заявил об отражении атаки БПЛА, летевшего на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на столицу. Соответствующий пост градоначальник разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник удалось сбить при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил мэр столицы.

Каких-либо других подробностей он не сообщил.

В этот же день стало известно, что в подмосковном городе Раменское объявили воздушную опасность. Затем Telegram-канал Shot сообщил о сбитом в городе беспилотном летательном аппарате Вооруженных сил Украины.