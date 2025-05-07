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16:40, 7 мая 2025Россия

Стало известно о сбитом в Подмосковье беспилотнике ВСУ

Shot сообщил о сбитом в подмосковном Раменском беспилотнике ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В небе над подмосковным Раменским сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Shot в Telegram.

Как стало известно, звуки взрывов слышали жители одного из частных секторов.

Также сообщается, что в Раменском и Жуковском объявили воздушную тревогу. Жителей предупредили о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов.

О звуках взрывов рассказали и жители Калужской области. По предварительным данным, там также работает система противовоздушной обороны (ПВО).

С вечера 6 мая ВСУ предприняли уже несколько попыток атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Минувшей ночью под удар со стороны ВСУ попали Ярославская, Тульская, Московская, Воронежская, Костромская, Брянская и Смоленская области, а также Мордовия. Жители Подмосковья сообщали о взрывах в районе аэродрома Кубинка и НИИ в Красноармейске, а также в Щелкове и соседнем наукограде Фрязино.

По данным Минобороны, за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 524 беспилотника ВСУ. Однако информацию о районах уничтожения дронов ведомство не привело.

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