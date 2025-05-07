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16:42, 7 мая 2025Россия

В Московской и Калужской областях сообщили о звуках взрывов

Жители Московской и Калужской областей сообщили о звуках взрывов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жители Московской области и граничащей с ней Калужской сообщили о звуках взрывов. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Baza.

По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО). В аэропортах Калуга и Жуковский ввели план «Ковер». В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил о взрывах в Раменском и Электростали.

До этого Telegram-канал Shot сообщал о сбитом в Раменском беспилотном летательном аппарате Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день Минобороны РФ заявило, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по России 524 беспилотных летательных аппарата. Там уточнили, что, помимо более полутысячи летательных аппаратов силы ПВО сбили пять ракет «Нептун» и шесть бомб JDAM.

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