Еще в одном городе Московской области объявили воздушную тревогу

В подмосковном Жуковском объявили воздушную тревогу

Еще в одном городе Московской области объявили воздушную тревогу. Речь идет о подмосковном Жуковском, сообщается в официальном Telegram-канале «Радар Жуковский», созданном администрацией для оповещения населения.

Жителей предупредили о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов.

«Внимание! На территории городского округа Жуковский вводится режим "Внимание по БПЛА"», — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Раменском объявили воздушную опасность. Население призвали укрыться в зданиях и избегать открытой местности. Позднее появилась информация о сбитом в городе беспилотнике.