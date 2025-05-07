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16:34, 7 мая 2025Россия

Еще в одном городе Московской области объявили воздушную тревогу

В подмосковном Жуковском объявили воздушную тревогу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Еще в одном городе Московской области объявили воздушную тревогу. Речь идет о подмосковном Жуковском, сообщается в официальном Telegram-канале «Радар Жуковский», созданном администрацией для оповещения населения.

Жителей предупредили о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов.

«Внимание! На территории городского округа Жуковский вводится режим "Внимание по БПЛА"», — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Раменском объявили воздушную опасность. Население призвали укрыться в зданиях и избегать открытой местности. Позднее появилась информация о сбитом в городе беспилотнике.

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