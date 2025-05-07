Москвичам на Патриарших предложили поесть тушенки

В Москве на Патриарших прудах начали раздавать тушенку и гречку

На Патриарших прудах в Москве началась акция «Солдатская каша», приуроченная ко Дню Победы. В рамках события все желающие могут попробовать блюда с полевой кухни, сообщает ТАСС.

Сотрудники полевой кухни одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны. Посетителям предлагают попробовать гречневую кашу и тушенку. На площадке, где раздают еду, музыканты исполняют песни военных лет.

Инициатором акции стало Росимущество. Отмечается, что подобное событие проводится в Москве впервые.

Ранее стало известно, что Волгограду вернули название Сталинград на период празднования Дня Победы. Знаки с названием города временно заменили на всех основных въездах в город.