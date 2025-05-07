Волгограду временно вернули имя Сталинград

На въездах в Волгоград временно установили дорожные знаки «Сталинград»

Накануне празднования Дня Победы на въездах в Волгоград установили дорожные знаки с надписью «Сталинград». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию.

Знаки с названием города временно заменили на всех основных въездах в Волгоград. Имя «Сталинград» возвращают Волгограду несколько раз в году, каждый из которых приурочен к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8-9 мая, 22 июня, 23 августа, 2-3 сентября, 19 ноября, а также 9 декабря.

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