В Петербурге временно закроют семь торговых центров

В Санкт-Петербурге в День Победы закроют семь торговых центров

В Санкт-Петербурге 9 мая приостановят работу семи торговых центров (ТЦ). О временном закрытии комплексов сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Ограничения будут действовать в День Победы с 10:00 до 16:00. Они коснутся ТРЦ «Галерея», ТК «Невский центр», универмага «Большой Гостиный Двор», торгового дома «Пассаж», галереи «Grand Palace», ТЦ «Невский Атриум» и ТРК «Адмирал».

ТЦ закроют для обеспечения безопасности граждан. В пресс-службе добавили, что деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных в комплексах, также будет приостановлена в указанный период.

Ранее жителей Москвы предупредили о возможных неполадках в работе Системы быстрых платежей (СБП) с 7 по 9 мая.