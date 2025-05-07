Москвичей предупредили о возможных неполадках в работе СБП

СБП: С 7 по 9 мая в Москве могут возникнуть сложности с переводами и платежами

В связи с ограничениями в работе мобильного интернета с 7 по 9 мая в Москве и Подмосковье могут возникнуть сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом предупредили представители сервиса.

«Могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн», — пояснили в пресс-службе.

Ранее стало известно о возможных проблемах с входом в мобильное приложение Сбера. В пресс-службе банка объяснили неполадки перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области. Чтобы воспользоваться услугами банка и войти в мобильное приложение, клиентам посоветовали подключиться к сети Wi-Fi или попробовать повторить операцию позже.

Из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мобильный интернет отключили более чем в 30 российских городах Трудности с доступом к мобильным сетям наблюдаются в некоторых городах Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей.