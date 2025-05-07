Мьянманский лидер прибыл в Россию

Лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин прибыл с визитом в Россию на 80-летие Победы

Лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин совершил официальный визит в Россию на 80-летие Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин прибыл в Москву, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что на параде Победы в Москве 9 Мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров, включая глав Сербии, Словакии, Китая, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Буркина-Фасо, Палестины, Венесуэлы, Вьетнама, Монголии, Мьянмы, Лаоса, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Зимбабве, Конго и Гвинеи-Бисау.