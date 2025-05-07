Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:38, 7 мая 2025Мир

Мьянманский лидер прибыл в Россию

Лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин прибыл с визитом в Россию на 80-летие Победы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин совершил официальный визит в Россию на 80-летие Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин прибыл в Москву, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что на параде Победы в Москве 9 Мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров, включая глав Сербии, Словакии, Китая, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Буркина-Фасо, Палестины, Венесуэлы, Вьетнама, Монголии, Мьянмы, Лаоса, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Зимбабве, Конго и Гвинеи-Бисау.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили отказ Алиева от участия в параде Победы в Москве

    Apple допустила отказ от iPhone через 10 лет

    Россиянам указали на связь головной боли и кофе

    Сбежавшая корова сбила с ног полицейского и попала на видео

    Врач раскрыл секрет моложавой внешности певца Алексея Воробьева

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

    Первая леди Бразилии рассказала о предках из России

    Депутат Рады заявил о месте Украины в Союзном государстве России и Белоруссии

    Норвежский болельщик поменял пять килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

    В России замедлился рост цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости