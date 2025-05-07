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10:27, 7 мая 2025Бывший СССР

На Украине чиновники стали наживаться на похоронах бойцов ВСУ

WSJ: Похороны бойцов ВСУ стали источником дохода для чиновников на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Похороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали источником дохода для коррумпированных чиновников в республике. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Некоторые похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение тел военнослужащих, утверждают чиновники, знакомые с этими сделками. Похоронные бюро завышают цены на солдатские надгробия и гробы и делят разницу с чиновниками, говорят в полиции», — говорится в тексте статьи.

По словам собеседников издания, коррупция проникла в процесс похорон солдат по всей стране. Отмечается, что семьи военных могут решить, где они будут похоронены, но не выбирают того, кто организует похороны. Вместо этого проведение церемонии захоронения выставляется на тендер местными властями, которым, как отметили журналисты, иногда платят похоронные бюро, чтобы получить новые заказы.

Ранее на фоне скандала о коррупции на Украине назначили новых заместителей главы Минобороны Рустема Умерова. Кроме того, он отправил в отставку еще одного своего заместителя — Сергея Мельника.

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