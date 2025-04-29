На Украине назначили новых замглавы Минобороны на фоне скандала о коррупции

Глава Минобороны Украины Умеров сообщил о назначении новых заместителей

На Украине назначили новых заместителей главы Минобороны Рустема Умерова на фоне скандала о коррупции. Об этом глава украинского оборонного ведомства сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На должность первого замглавы ведомства назначили Сергея Боева, который отвечал в Минобороны за взаимодействие с западными партнерами Киева. На должность заместителя, координирующего международные закупки, назначен бывший руководитель главного управления логистики Генштаба Вооруженных сил Украины.

При этом Умеров отправил в отставку еще одного заместителя — Сергея Мельника.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обвинила Минобороны в создании коррупционной схемы на закупке яиц. В результате скандала ведомство покинул первый заместитель Умерова Иван Гаврилюк.