Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:04, 29 апреля 2025Бывший СССР

На Украине назначили новых замглавы Минобороны на фоне скандала о коррупции

Глава Минобороны Украины Умеров сообщил о назначении новых заместителей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

На Украине назначили новых заместителей главы Минобороны Рустема Умерова на фоне скандала о коррупции. Об этом глава украинского оборонного ведомства сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На должность первого замглавы ведомства назначили Сергея Боева, который отвечал в Минобороны за взаимодействие с западными партнерами Киева. На должность заместителя, координирующего международные закупки, назначен бывший руководитель главного управления логистики Генштаба Вооруженных сил Украины.

При этом Умеров отправил в отставку еще одного заместителя — Сергея Мельника.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обвинила Минобороны в создании коррупционной схемы на закупке яиц. В результате скандала ведомство покинул первый заместитель Умерова Иван Гаврилюк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего общего с киевским режимом». Помощник Путина рассказал о будущем Одессы

    Будущий глава МИД Германии обратился к Путину

    Конкурент Кличко решил собрать Совет обороны Киева в отсутствие мэра города

    Москвичам назвали самый теплый день в начале мая

    Угрозу повторного захода ВСУ в Курскую область оценили

    ЦБ оценил влияние пошлин США на денежно-кредитную политику в России

    Военный эксперт назвал задачу ВС России в Сумской области

    Лазарева заявила о потребности россиян убегать от реальности

    В Москве закончились заморозки

    У семьи Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости