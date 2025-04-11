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15:21, 11 апреля 2025Бывший СССР

На Украине покинул пост первый замглавы Минобороны

Первый заместитель министра обороны Украины Гаврилюк покинул пост
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Иван Гаврилюк

Иван Гаврилюк. Фото: Министерство обороны Украины

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк покинул пост по собственному желанию. Об этом он сообщил «Общественному».

Отмечается, что Гаврилюк никак не прокомментировал данное решение. Он занимал эту должность с 17 мая 2024 года, отвечал за оборонные закупки.

Информацию об отставке замглавы Минобороны также подтвердил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По сведениям его источников, эту должность должен занять нынешний начальник Главного управления логистики Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Ранее появились сообщения о том, что на Украине планируют уволить командующего силами беспилотных систем Вадима Сухаревского. Отмечалось, что военное руководство захотело поручить ему командование одним из армейских корпусов.

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