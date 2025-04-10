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13:58, 10 апреля 2025Бывший СССР

Командующего беспилотными силами ВСУ захотели уволить

Командующего силами беспилотных систем ВСУ Сухаревского могут уволить
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Украинское командование может уволить командующего силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадима Сухаревского. Об этом заявило украинское издание «Militarnyi».

«Командующий войсками беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский будет отправлен в отставку. Эту информацию подтвердили источники в политических и военных кругах», — говорится в сообщении.

По данным издания, вместо этого офицеру ВСУ могут предложить командовать армейским корпусом. Каким именно подразделением он будет командовать, неизвестно.

В марте президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба украинской армии Анатолия Баргилевича. Вместо него этот пост занял Андрей Гнатов.

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