Командующего беспилотными силами ВСУ захотели уволить

Командующего силами беспилотных систем ВСУ Сухаревского могут уволить

Украинское командование может уволить командующего силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадима Сухаревского. Об этом заявило украинское издание «Militarnyi».

«Командующий войсками беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский будет отправлен в отставку. Эту информацию подтвердили источники в политических и военных кругах», — говорится в сообщении.

По данным издания, вместо этого офицеру ВСУ могут предложить командовать армейским корпусом. Каким именно подразделением он будет командовать, неизвестно.

В марте президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба украинской армии Анатолия Баргилевича. Вместо него этот пост занял Андрей Гнатов.