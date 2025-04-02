САП Украины: Минобороны воровало на закупках яиц миллионы гривен в 2022-2023 гг.

Минобороны Украины осуществило коррупционную схему с закупками яиц и других продуктов, на которой заработало сотни миллионов гривен. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

«Это [Минобороны закупало не отдельные продукты из списка, а весь список сразу, что формировало стоимость комплекта] позволило злоумышленникам расхищать бюджетные средства путем определения завышенных цен на самые востребованные продукты и занижения на менее востребованные», — прокомментировало ведомство.

Продовольствие закупалось для питания Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщается, что только за август-декабрь 2022 года два поставщика незаконно получили более 733 миллионов гривен из бюджета.

Предполагается, что яйца должны были закупить по 17 гривен за штуку. Таким образом, планировалось заработать 788 миллионов гривен, но сделка была сорвана.

Ранее Верховная Рада приняла закон, повышающий зарплаты чиновников. Она подчеркнула, что зарплаты чиновников стали намного выше доходов военнослужащих.