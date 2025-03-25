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17:45, 25 марта 2025Бывший СССР

На Украине зарплаты чиновников резко превысят доходы военных

Верховная Рада Украины приняла резко повышающий зарплаты чиновников закон
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Верховная Рада Украины приняла закон, повышающий зарплаты чиновников. Об этом сообщила депутат украинского парламента София Федина, ее слова приводит в Telegram партия «Европейская солидарность».

Она подчеркнула, что зарплаты чиновников стали намного выше доходов военнослужащих. По словам парламентария, всего законопроект поддержали 254 депутата. Как видно на опубликованных ею кадрах, против документа проголосовали лишь 18 депутатов от «Евросолидарности».

Как отметила депутат Рады Ирина Геращенко, зарплаты подняли чиновникам в определенных министерствах. Она также иронично назвала такое решение актуальным, указывая на задолженности по выплатам семьям военных и проблемы с закупкой оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что почти 80 процентов жителей Украины не доверяют Верховной Раде. Кроме того, 79 процентов украинцев не доверяет чиновникам, а политическим партиям — 77 процентов граждан страны.

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