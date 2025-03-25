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17:28, 25 марта 2025Бывший СССР

Раскрыто отношение украинцев к Верховной Раде

Центр Разумкова: Почти 80 процентов жителей Украины не доверяют Верховной Раде
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Почти 80 процентов жителей Украины не доверяют Верховной Раде. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

«Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату (чиновникам) (не доверяют им 79 процентов), политическим партиям (77 процентов), Верховной Раде Украины (77 процентов), судам (судебной системе в целом) (73 процента), правительству Украины (71 процент)», — говорится в сообщении.

Результаты опроса также показали, что более 60 процентов украинцев не доверяют прокуратуре (63,5 процента), Национальному антикоррупционному бюро Украины (62 процента), Национальному агентству по предотвращению коррупции (62 процента), а также Специализированной антикоррупционной прокуратуре (62 процента).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко уволил четырех чиновников в мэрии на фоне известий о коррупции. В украинской прессе сообщалось, что все попавшие под увольнение чиновники мэрии стали фигурантами дела о коррупции при продаже городского имущества.

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