На Украине рассказали о планах Канады передать Киеву конфискованный российский самолет

Стефанишина: Канада конфискует в пользу Киева российский самолет Ан-124 «Руслан»

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина рассказала о планах Канады конфисковать и передать Киеву российский самолет Ан-124 «Руслан». Об этом она написала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам политика, Генеральная прокуратура Канады обратилась в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Волга-Днепр», который Оттава не выпускает из страны после начала специальной военной операции.

Стефанишина отметила, что подача иска стала итогом совместной работы сотрудников украинского МИД и Минюста вместе с партнерами. Она назвала это примером работы международного права на практике.

Украина рассчитывает, что после завершения судебной процедуры Ан-124 будет передан Киеву и заменит аналогичные самолеты, уничтоженные во время боевых действий в аэропорту Гостомеля в 2022 году.

Принадлежащий компании «Волга-Днепр» самолет застрял в международном аэропорту Пирсон в канадском городе Торонто 27 февраля 2022 года. По заказу правительства Канады Ан-124 доставил в страну экспресс-тесты для выявления COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в феврале прошлого года назвал ситуацию с самолетом угоном.