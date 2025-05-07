Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:44, 7 мая 2025Бывший СССР

На Украине рассказали об успехах ВС России под Дзержинском

Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев: ВС РФ имеют успехи под Дзержинском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска сосредоточили войска в уязвимых точках обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ведут активное наступление под Дзержинском (украинское название — Торецк). Об успехах Вооруженных сил России рассказал в беседе с изданием «РБК-Украина» бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

«[ВС России] сосредоточили свои силы на наиболее уязвимом участке фронта — на стыке боевых действий наших формирований, которые (...) ведут боевые действия в Торецком районе. В этот стык враг ударил, ударил довольно удачно, у него есть успехи», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска ведут успешные бои в районе Старой Николаевки и Александрополя.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска уничтожили в Харькове склады с вооружением НАТО. По его словам, в складских помещениях находились комплектующие для ударных дронов, средства связи и другое дорогостоящее оборудование, поставленное западными странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия

    Российские подростки избили и подожгли юношу у компьютерного клуба

    Тысячи пассажиров российской авиакомпании оказались в ожидании вылетов в Москву

    В двух московских аэропортах сняли ограничения

    Российский генерал оценил защищенность Москвы на фоне угроз Киева в преддверии 9 Мая

    Дрон ВСУ поджег храм в Курской области

    Три уроженца Украины планировали подрыв сотрудника администрации с помощью СВУ

    Эвакуацию жителей начали из части российского города после атаки ВСУ

    В России раскрыли подробности о целях для «Орешника» в Киеве

    Соратник Кадырова заявил об уважении к украинцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости