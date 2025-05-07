На Украине рассказали об успехах ВС России под Дзержинском

Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев: ВС РФ имеют успехи под Дзержинском

Российские войска сосредоточили войска в уязвимых точках обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ведут активное наступление под Дзержинском (украинское название — Торецк). Об успехах Вооруженных сил России рассказал в беседе с изданием «РБК-Украина» бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

«[ВС России] сосредоточили свои силы на наиболее уязвимом участке фронта — на стыке боевых действий наших формирований, которые (...) ведут боевые действия в Торецком районе. В этот стык враг ударил, ударил довольно удачно, у него есть успехи», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска ведут успешные бои в районе Старой Николаевки и Александрополя.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска уничтожили в Харькове склады с вооружением НАТО. По его словам, в складских помещениях находились комплектующие для ударных дронов, средства связи и другое дорогостоящее оборудование, поставленное западными странами.